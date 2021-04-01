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April 1, 2021

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By Post Education

Published 12:00 am Thursday, April 1, 2021

West Rowan Elementary third quarter Honor Roll

A Honor Roll:

Fifth grade: Seth Atkinson, Adam Bigsby Swanson, Natalia Copeland, Nariah Ford, Aylianna Hepler, Ava Josey, Davis Overcash, William Patterson, Corbin Rogers, Aubrey Schenk, Bella Ward.

Fourth grade: Kaitlyn Moore, Hampton Nixon, Jackson Renwick, Emma Smith, Garrin Swink, Griffin Vogel, Riley Vogel.

Third grade: Emiya Allison, Jacob Furr, Malik Givens, Ella Heasley, Ethan Hovator, Drake Johnson, Mariah
Maxwell, Lillian McIntyre, Ella McLaren, Caiden Parhem, Jordan Roby, Easton Shehan, Kerrigan Sides, Addison Webb

A/B Honor Roll:
Fifth grade: Layla Allman, Angel Arteaga-Reyna, Riley Beam, Gavin Davis, Bromley Earnhardt, Cameron Fitzgerald, Olivia Foster, Annabella Ingram, Jayvion Jones, Carmen McDaniel, Taylor Miller, Lillian Nelson, Lily Palmer, Wyatt Roig, Sydney Smith, Nolan Sparks, Jeremiah Starnes, Jason Trujillo-Arteaga

Fourth grade: Nova Bumgarner, Neveah Burgess, Azaria Everett, Jenson Foster, Tessi Gonzalez, Nevaeh Gore, Bayleigh Hodges, Benjamin Jones, Anna Lail, Brayton Moore, Kaylee Rabon, Jakob Richard, Baylee Rogers, Ethan Scaggs, Carolina Torres Sabino, Bryson Tutwiler.

Third grade: Emma Alford, Sophie Barber, Keira Basinger, Carson Blevins, Josiah Bunch, Jennifer Castaneda
Menjivar, Luis Castro Guerrero, Kristopher Charles, Colton Coxey, Joshua Forshey, Aniya Givens, James Hayes, Ethan Jenkins-Nail, Ethan Jones, Elijah Joslyn, Olivia Koontz, Elena Kwitowski, Hunter Lanning, Tucker Mason, Benjamin Morgan, Calleigh Reavis, Callie Reep, Silas Roig, Levi Shelton, Tyler Shepherd, Gavin Sherwood, Emmalee Thomas, Andrew Torres Salazar, Carter Willis.

Collegiate honors

Elizabeth Bailey Fisher, of Salisbury, was named to the Dean’s List at Wofford College.

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